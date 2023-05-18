2023/05/18 | 18:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، والسفير الإيطالي لدى العراق ماوريتسيو كريكانتي، اليوم الخميس، توثيق التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري بين البلدين.وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خلال لقائه السفير الإيطالي..



المندلاوي يؤكد اهتمام العراق بالانفتاح على محيطه الاقليمي والدولي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلال لقائه السفير الإيطالي.. المندلاوي يؤكد اهتمام العراق بالانفتاح على محيطه الاقليمي والدولي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلال لقائه السفير الإيطالي.. المندلاوي يؤكد اهتمام العراق بالانفتاح على محيطه الاقليمي والدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).