2023/05/18 | 18:37 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت اللجنة المالية النيابية، إنهاء التصويت على معظم بنود الموازنة...

ظهرت المقالة المالية النيابية تعلن إنهاء التصويت على معظم بنود الموازنة أولاً على المسلة.

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