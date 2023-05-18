تحذير من صواعق كثيفة قاتلة في عدد من المحافظات

2023/05/18 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

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حذر متنبئ جوي، من صواعق كثيف قاتلة في عدد من محافظات البلاد.

وأشار صادق عطية في منشور على صفحته في الفيسبوك الى :"كثافة البرق من السماوة باتجاه تكريت مرورا بمدن الفرات الأوسط ويتجه شمال شرق".

وأضاف "الحذر في مثل هذه الحالات من صواعق البرق والرياح الهابطة لانها تكون شديدة بسبب الفروقات الحرارية وجفاف الطبقات السفلى".

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