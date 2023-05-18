بالوثائق.. نواب يقدمون جملة مقترحات الى المالية النيابية تخص موازنة الإقليم

2023/05/18 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

قدم عدد من أعضاء مجلس النواب، مقترحات الى اللجنة المالية النيابية لتعديل مواد بموازنة اقليم كردستان.

وتضمنت التعديلات وفقاً للمقترحات حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها "تسوية المستحقات المالية بين المركز والاقليم للسنوات من 2004 ولغاية 2022 بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي وفي كردستان.

وأشارت أيضا الى إلزام حكومة كردستان تسليم الايرادات غير النفطية الى خزينة الدولة مقابل إلتزام وزارة المالية الاتحادية بتسديد مستحقات الاقليم (رواتب).

واقترح النواب تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لإجراء مراجعة شاملة لكل ما يتعلق بقطاع النفط والغاز، وان تلتزم حكومة كردستان بصرف مستحقات رواتب موظفي الاقليم.

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