قصف تركي يستهدف قرية في قضاء العمادية بدهوك

2023/05/18 | 18:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - دهوك

كشف مصدر محلي، اليوم الخميس، عن قصف تركي طال قرية واقعة بناحية باطوفا بقضاء العمادية في محافظة دهوك.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قصفا استهدف تجمعا لحزب العمال الكردستاني في قرية بناحية باطوفا".

وأضاف أنه "حسب المعلومات الأولية فأنه لاتوجد خسائر بشرية نتيجة القصف، فقط حرائق في الغابات الزراعية، كما أن القصف تم بطائرة مسيرة".

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