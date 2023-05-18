المحكمة العُليا تحمي تويتر من المسؤولية عن محتوى مرتبط بتنظيم داعش

2023/05/18 | 18:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حكمت المحكمة العُليا، الخميس، بأنه لن يتعين على شركة تويتر مواجهة الاتهامات بأنها ساعدت وحرضت على الإرهاب عندما نُشرت عبر منصتها تغريدات أنشأها تنظيم داعش الإرهابي

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