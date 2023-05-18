نائب يكشف عن تفاصيل زيادة الرواتب التقاعدية

2023/05/18 | 18:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رهن النائب المستقل كاظم الطوكي، اتخاذ الحكومة قرار زيادة الرواتب التقاعدية بتوفر السيولة المالية، مبينا ان زيادة الرواتب لا يحتاج الى ادراجها ضمن الموازنة او إقرار قانون خاص.

وقال الطوكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “تعديل الرواتب التقاعدية لاترتبط بالموازنة اطلاقاً وهو امر قد تم تأكيده من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزيرة المالية طيف سامي”.

وأضاف ان “الرواتب تقع ضمن الميزانية التشغيلية التي من الممكن ان تحدث زيادة على هذه الميزانية، حيث ان رفع قيمة الرواتب من عدمها يعتمد على مدى توفر المبالغ لدى وزارة المالية، وفي حال عدم توفر السيولة فأن الزيادة لن تكون موجودة”.

وبين ان “خطوة زيادة الرواتب التقاعدية امر مناط بالسلطة التنفيذية وقراراتها، وليس خاضعاً لقرارات البرلمان، كما ان الزيادة لاتحتاج الى تشريع داخل البرلمان كي تدخل حيز التنفيذ”.

وكان رئيس هيئة التقاعد الوطنية ماهر البياتي قد أعلن، عن إكمال دراسة زيادة رواتب المتقاعدين.

وقال البياتي، في بيان ان “الدراسة بشأن زيادة رواتب المتقاعدين انجزت ورفعت الى الجهات المختصة لاتخاذ القرار بشأنها”.

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