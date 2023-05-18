2023/05/18 | 18:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ظهرت المقالة اللجنة المالية النيابية تعلن إنهاء التصويت على معظم بنود الموازنة العامة أولاً على ايرث نيوز.

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