دعوى على مقاطعة في فلوريدا الأميركية بشأن الرقابة على كتب المدارس

2023/05/18 | 19:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميامي (أ ف ب) – رفعت جمعية “بِن أميركا” (Pen America) للكُتّاب ودار النشر العملاقة “بنغوين راندوم هاوس” (Penguin Random House) دعوى قضائية الأربعاء على سلطات إحدى مقاطعات ولاية فلوريدا الأميركية بتهمة “فرض رقابة” في مدارسها على الكتب المتعلقة بالعنصرية والهوية الجندرية.وتتهم الدعوى المرفوعة أمام محكمة فدرالية مسؤولي مدرسة مقاطعة إسكامبيا “بإزالة بعض الكتب […]

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