أي مستقبل ينتظر أنشيلوتي بعد اقصاء ريال مدريد؟

2023/05/18 | 19:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – لن يعزّز الإيطالي كارلو أنشيلوتي سيرته الذاتية الزاخرة، على الأقل هذا الموسم، إذ أقصي المدرب الأكثر تتويجاً في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم (4) مع فريقه ريال مدريد الإسباني الأربعاء من نصف النهائي، لكن مستقبله القريب يبدو داخل أسوار النادي الملكي.“لا أريد الاستماع إلى هذه المسألة […]

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