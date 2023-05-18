وثيقة .. وزير الداخلية يصدر امراً عاجلا لتنفيذ اوامر النقل الصادرة من مكتبه خلال 72 ساعة

2023/05/18 | 19:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية يصدر امراً عاجلا لتنفيذ اوامر النقل الصادرة من مكتبه خلال 72 ساعة

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وزير الداخلية يصدر امراً عاجلا لتنفيذ اوامر النقل الصادرة من مكتبه خلال 72 ساعة قناة التغيير الفضائية.

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