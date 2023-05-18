2023/05/18 | 19:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

افتتحت رابطة المصارف الخاصة العراقية ومحافظة اربيل ، بارك شار الذي يقع الى جانب قلعة اربيل ، بعد اعادة تاهيليه من قبل صندوق تمكين الذي يشرف عليه البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة وممول من قبل المصارف الخاصة.

وحضر حفل الافتتاح محافظ اربيل اوميد خوشناو و مدير فرع البنك المركزي العراقي في اربيل كاظم نامق، والمدير الاقليمي لرابطة المصارف الخاصة العراقية، محمد منذر الحنظل، بالاضافة الى عدد من الشخصيات المصرفية والثقافية في اربيل .

وقال المدير الاقليمي لرابطة المصارف الخاصة محمد منذر الحنظل، ان صندوق تمكين الداعم الاكبر للمجتمع العراقي عبر المشاريع الثقافية والعمرانية والانسانية التي يقوم بها وذلك بسبب تبرعات المصارف الخاصة، مشيرا الى ان صندوق تمكين دعم جميع المحافظات و هذا المشروع المتميز الذي سيخدم الاهالي والسائحين بالاضافة الى انه احد معالم اربيل .

واكد ان الاعمال الهندسية والانشاءات والمواد التي استخدمت في عملية الانشاء ذات جودة عالية ومن مناشى عالمية.



مضيفا ان المعايير الهندسية العالمية طبقت في هذا المشروع وباقي المشاريع التي يدعمها الصندوق.

من جانبه، قال محافظ اربيل اوميد خوشناو خلال المؤتمر، إن "المشروع كان بحاجة لإعادة تأهيل بسبب مرور فترة طويلة على إنشائه"، مبينا أن "جهود رابطة المصارف الخاصة وصندوق تمكين اثمرت عن اعادة الحياة لهذه المعلم التراثي".

من جهة اخرى، قال مدير البنك المركزي في اربيل ، الدكتور كاظم نامق، ان هذه الاعمال هي جزء من رؤية الصندوق في دعم جميع المحافظات، ومن خلال المشاريع التي تخدم الناس، مشيرا الى ان البنك المركزي يدعم الاعمال المجتمعية للقطاع المصرفي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدعم من صندوق "تمكين".. بارك شار أحد أشهر معالم أربيل يتنفس من جديد) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدعم من صندوق "تمكين".. بارك شار أحد أشهر معالم أربيل يتنفس من جديد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).