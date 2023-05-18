2023/05/18 | 19:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حذّرت المغنية المصرية أنغام جمهورها من التجاوب مع حفل مزعوم لها في دولة قطر يوم الجمعة 19 مايو/أيار الجاري.يأتي تحذير أنغام، الخميس، بعد يوم واحد من تحذير مماثل أصدره مواطنها نجم الراب الشهير “ويجز“.وكتبت أنغام عبر خاصية ستوري في إنستغرام: “جمهوري الغالي في دولة قطر.أحب أن أوضح لكم أن الأخبار […]

ظهرت المقالة أنغام على خطى ويجز..



تحذير من حفل مزيف في قطر أولاً على ايرث نيوز.

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