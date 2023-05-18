الحبوب: 4 محافظات لم تدخل الموسم التسويقي

2023/05/18 | 19:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الشركة العامة لانتاج الحبوب التابعة لوزارة التجارة، عن عدم دخول 4 محافظات حتى الآن لم تدخل للموسم التسويقي بعد.

وقال مدير عام الشركة حيدر نوري الكرعاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “محافظات اقليم كردستان ومحافظة كركوك لم تدخل الموسم التسويقي حتى الآن”.

وأضاف “فيما يخص تسليم مستحقات الفلاحيين يكون في اليوم الثاني مباشرة ولايوجد أي تأخير مع تخفيف شروط المواصفة”.

وأشار الكرعاوي الى ان “الفرق بين المنتج الذي شمل بالخصم من دونه بفارق ٢٥ الف دينار وبهذا فوتنا الفرصة على رغبة بالفساد او التلاعب”.

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