الحلبوسي وجمعية الصداقة البرلمانية العراقية الكورية يبحثان تفعيل لجان الصداقة والتعاون بين البلدين

2023/05/18 | 19:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، وفدَ جمعية الصداقة البرلمانية العراقية الكورية، برئاسة هان بيونغ دو.

وبحث اللقاء، بحسب بيان لمكتب رئيس البرلمان “العلاقات الثنائية بين البلدين، وتفعيل لجان الصداقة والتعاون بين البرلمانين العراقي والكوري، فضلاً عن التعاون في عددٍ من المجالات، ومنها الاقتصاد والاستثمار، وسبل تذليل العقبات أمام المشاريع التي تسهم في تحقيق التنمية وتعود بالنفع على البلدين”.

واضاف البيان “كما تناول اللقاء عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.

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