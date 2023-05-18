العراق يفتح الاستيراد للحيوانات الحية لخفض أسعار اللحوم

2023/05/18 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، عن فتح الاستيراد للحيوانات الحية لغرض الذبح لخفض أسعار اللحوم.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) انه "واستناداً إلى قرار هيئة الرأي في وزارة الزراعة تدعو الوزارة/دائرة الثروة الحيوانية المستوردين في مجال الثروة الحيوانية إلى إستيراد الحيوانات الحية لأغراض الذبح وحسب الضوابط للمساهمة في رفد الأسواق المحلية باللحوم الحمراء وخفض أسعارها محلياً، علماً سيتم تقديم التسهيلات اللازمة لمستوردي الحيوانات الحية بعد إستحصال موافقة مجلس الوزراء على الفقرات الواردة أدناه:

1 - خفض أو إلغاء التعرفة الكمركية على الحيوانات الحية المستوردة لأغراض الذبح.

2- تخفيض رسوم منح إجازات الأستيراد للمستوردين والتي تستوفي من قبل الوزارة والدوائر القطاعية.

3- شمول مستوردي الحيوانات الحية لأغراض الذبح بسعر الصرف الرسمي من البنك المركزي وعن طريق المنصة الألكترونية.

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