غالبته الدموع.. شاهد كيف تأثر الممثل جوني ديب بعد تصفيق حار له بمهرجان كان السينمائي

2023/05/18 | 19:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غالبت الدموع عيني الممثل جوني ديب أثناء تصفيق حار ومطوّل له في مهرجان كان السينمائي بسبب فيلمه الجديد.

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