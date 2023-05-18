رئيس النظام السوري يصل جدة لحضور القمة العربية

2023/05/18 | 20:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا)، الخميس، وصول رئيس النظام السوري، بشار الأسد، إلى مدينة جدة السعودية لحضور اجتماعات قمة جامعة الدول العربية، بعد أكثر من 10 سنوات من تعليق عضوية دمشق.

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