2023/05/18 | 20:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: في إطار سعي السلطات في جمهوريَّة العراق لمدّ أواصر التعاون...

ظهرت المقالة العراق يوقع مذكرة تفاهم مع الإمارات بشأن مكافحة الفساد وتسليم المدانين أولاً على المسلة.

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