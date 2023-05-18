الشرق الأوسط يتغير: تركيا وايران والعرب نحو مناطق تعايش رمادية بدل الأسود والأبيض

2023/05/18 | 20:03 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: تعد دعوة الرئيس السوري بشار الأسد لحضور قمة للجامعة العربية...

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