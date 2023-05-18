2023/05/18 | 20:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الخميس، ضبط 55 متسللا اجنبيا حاولوا اجتياز الحدود في واسط.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "مفارز الفوج الاول لواء الحدود العشرون تمكنت من ضبط (55) متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية في واسط".وأضافت، ان "هذه العملية تأتي من خلال المتابعة الدقيقة لقاطع المسؤولية وتكثيف الجهد الميداني".

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