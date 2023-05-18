2023/05/18 | 20:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والامن، اليوم الخميس، الإطاحة بخمسة مطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب في محافظتي بغداد والسليمانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في محافظتين.. الإطاحة بخمسة مطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في محافظتين.. الإطاحة بخمسة مطلوبين للقضاء بتهم الإرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).