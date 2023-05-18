2023/05/18 | 20:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 7CHkX1XYBoU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القرار الأميركي بتمديد حالة الطوارئ.. بين الصمت العراقي المريب وغياب عنجهية المليشيات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. القرار الأميركي بتمديد حالة الطوارئ.. بين الصمت العراقي المريب وغياب عنجهية المليشيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).