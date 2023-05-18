2023/05/18 | 20:35 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القرار الأميركي بتمديد حالة الطوارئ.. بين الصمت العراقي المريب وغياب عنجهية المليشيات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7CHkX1XYBoU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. القرار الأميركي بتمديد حالة الطوارئ.. بين الصمت العراقي المريب وغياب عنجهية المليشيات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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