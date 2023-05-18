غرف التجارة تتوقع انخفاض”دولرة” معارض السيارات بنسبة 50% خلال 3 اشهر

2023/05/18 | 20:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت غرف التجارة في ديالى، الخميس، انخفاض ما اسمته دولرة معارض السيارات بنسبة 50% خلال 3 اشهر.

وقال رئيس الغرف محمد ملا جواد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، ان “الزام اصحاب معارض السيارات بتعهدات خطية في ديالى وبقية المحافظات باعتماد الدينار بدلا الدولار الامريكي في عمليات البيع والشراء خطوة موفقة وستدفع الى متغيرات تنصب ايجابا على الملف الاقتصادي بشكل مباشر”.

واضاف، ان “استخدام الدولار في عمليات البيع والشراء سينخفض 50% خلال 3 اشهر”، لافتا الى “اهمية هذا المسار في خفض الطلب على السوق الموازي لشراء الدولار وبالتالي خفض اسعاره بمستويات جيدة”.

واشار الى ان “دولرة قطاع السيارات خطا فادح من الناحية الاقتصادية وسبب في زيادة اسعار الدولار في السنوات الاخيرة بسبب الطلب العالي لانه بات عملة تبادل بنسبة 99%”.

وكانت مفارز امنية بدات باخذ تعهدات من معارض السيارات باعتماد الدينار بدلا الدولار في عمليات البيع والشراء.

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