طرح أغنية جديدة لأم كلثوم! (فيديو)

2023/05/18 | 20:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الملحن المصري عمرو مصطفى عن طرح أغنية جديدة من ألحانه بصوت أم كلثوم مستخدماً فيها تقنيات الذكاء الاصطناعي.وروّج عمرو مصطفى للأغنية المقرر طرحها خلال الفترة القليلة المقبلة عبر حساباته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.ونشر مصطفى، المولود قبل 3 سنوات فقط من وفاة كوكب الشرق أم كلثوم (1898- 1975)، مقطعاً قصيراً من الأغنية […]

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