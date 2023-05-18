القبض على 4 اشخاص ينتمون لمجموعة

2023/05/18 | 21:15 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بالقبض على على 4 اشخاص ينتمون لمجموعة "القربان" في الناصرية.

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