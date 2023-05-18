2023/05/18 | 21:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: لم يقف حظر التطبيقات في ولاية مونتانا الأميركية على تيك...

ظهرت المقالة ولاية أميركية تحارب تطبيق تليغرام بعد حظر تيك توك أولاً على المسلة.

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