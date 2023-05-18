2023/05/18 | 21:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Jvern0X_NTw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر | رومانوسكي تصعد.. وبايدن يضيق.. والسوداني يحتار بين واشنطن ودعم الاطار |#كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر | رومانوسكي تصعد.. وبايدن يضيق.. والسوداني يحتار بين واشنطن ودعم الاطار |#كلام_معقول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).