بالصور.. سقوط شجرة كبيرة أمام مدخل الداخلية وتسبب زخماً مرورياً

2023/05/18 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

سقطت شجرة كبيرة مقابل مدخل وزارة الداخلية وسط العاصمة بغداد مساء اليوم بفعل الرياح القوية والعاصفة الغبارية.

وتسبب سقوط الشجرة أمام مدخل الوزارة من جهة ملعب الشعب بزخم مروري.

وشهدت بغداد وعدة محافظات مساء اليوم عاصفة غبارية وزخات مطر قوية بفعل تاثير المنخفض الجوي الموسمي على البلاد.

وتشير توقعات باستمرار حالة عدم الاستقرار لغاية صباح الأحد المقبل، في أغلب المناطق مع استمرارها في بعض مدن شمال البلاد نهار الأحد.

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