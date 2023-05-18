برشلونة يعاود التدريبات بعد راحة لـ3 ايام عقب

2023/05/18 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبدأ اللاعبون المتاحون بالفريق الأول بهذا الشكل، الاستعداد للمباريات الأربع الأخيرة المتبقية من الموسم الحالي.وستكون المباراة الأولى على ملعب سبوتيفاي كامب نو أمام ريال سوسييداد، في مباراة سيحتفل فيها أبناء المدرب تشافي، بلقب الليجا وسط الجماهير.وسيعود الفريق الأول للتدرب غدا الجمعة في مدينته الرياضية، قبل أن يعقد المدير الفني، مؤتمرا صحفيا عشية مواجهة ريال سوسييداد.ويتصدر برشلونة، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 85 نقطة، بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد، وذلك بعد خوض 34 جولة.

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