شاهد كيف تغطي وسائل الإعلام الروسية الأضرار التي لحقت بمنظومة باتريوت في أوكرانيا

2023/05/18 | 21:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يسلط ماثيو تشانس مراسل شبكة CNN الضوء على رد فعل وسائل الإعلام الروسية بشأن الأضرار التي لحقت بمنظومة باتريوت الدفاعية في أوكرانيا، بعد استهداف الجيش الروسي للمنظومة الأمريكية الصنع بصاروخ فرط صوتي.

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