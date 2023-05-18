عشرات آلاف الإسرائيليين يشاركون في

2023/05/18 | 21:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشارك عشرات آلاف الإسرائيليين، الخميس، في القدس في "مسيرة الأعلام" القومية التي تنظم كل سنة لإحياء ذكرى احتلال الدولة العبرية في العام 1967 للشطر الشرقي من المدينة.

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