الديلي ميل: محاكمة سبعة اشخاص بتهمة تهريب عراقيين عبر قوارب الى بريطانيا

2023/05/18 | 21:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشف تقرير لصحيفة الديلي ميل البريطانية ، الخميس، ان ثلاثة نساء واربعة رجال مثلوا امام محكمة ليستر الابتدائية بتهمة تهريب عشرات المهاجرين العراقيين عبر القناة الإنجليزية باستخدام القوارب الصغيرة.

وذكر التقرير ان ” هناك متهما ثامنا بنفس الجريمة لم يمثل امام المحكمة ، فيما قالت المدعي العام في جميع جلسات الاستماع في المحكمة ايما لانت إن هذه قضية يجب ان لايتم مناقشتها والحكم فيها من قبل محكمة ابتدائية ويجب تحويلها الى محكمة التاج البريطاني على الفور “.

واضاف ان ” المتهمين الذين مثلوا أمام المحكمة هم إبراهيم رزاق 40 عاما وليستر شايرو أندريا فاز كروز 36 عامًا و إليزابيت موريرا ، 40 و ميشيل فوستر ، 44 وجيفري جوديير ، 48 عامًا وسامان جوهر كهرمان وبول برايس ، 53 عامًا ، جميعهم ، باستثناء موريرا ، متهمون بالتآمر لتسهيل ارتكاب خرق لقانون الهجرة في المملكة المتحدة لاشخاص من خارج الاتحاد الأوروبي”.

وتابع التقرير ان ” أرقام وزارة الداخلية البريطانية اظهرت هذا العام ان 299 محاولة من 13 الفا و 377 محاولة لمهاجرين دخول المملكة المتحدة تمت بوسائل غير نظامية مثل القوارب الصغيرة حيث تمثل نسبة 2 بالمائة من عمليات التهريب “.

واشار التقرير الى ان ” عمليات الدخول غير القانونية تتسبب بمخاطر كبيرة على ارواح المهاجرين حيث كانت هناك العديد من حوادث الغرق نتيجة عمليات التهريب بالاضافة الى عمليات الابتزاز والمتاجرة بالبشر التي تقوم بها عصابات خاصة لهذا الغرض “.

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