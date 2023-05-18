لجنة الامن النيابية: قرار تمديد حالة الطوارئ في العراق مرفوض

2023/05/18 | 21:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد نائب رئيس لجنة الامن والدفاع سكفان يوسف، أن قرار تمديد حالة الطوارئ في العراق قرار مرفوض، فيما اوضح ان، الوضع الامني العراقي جدا مستقر ولا يحتاج لقوات امريكية في العراق.

وقال يوسف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن”قرار الرئيس الامريكي جو بايدن الذي تضمن توقيعه على مرسوم تمديد حالة الطوارئ في العراق جاء بعد تصريحات السفيرة الامريكية التي ادعت فيها ان العراق يحتاج الى تواجد عسكري امريكي لحفظ الامن والاستقرار، وهذه التصريحات ليس لها اية صحة في الواقع العراقي ومرفوضة، داعيا الحكومة والجهات المعنية بالرد الدبلوماسي على مثل هذه التصريحات “.

واكد يوسف، ان” السلك العسكري العراقي بحاجة الى مستشارين ومدربين امريكيين لزيادة الخبرة وليس الى التواجد العسكري في العراق “.

ووقع الرئيس الأميركي، جو بايدن، مرسوما يمدد من خلاله حالة الطوارئ الوطنية، المتعلقة بالأوضاع في العراق.

وقال بيان لبايدن نشره موقع البيت الأبيض،”لا تزال هناك عقبات تعترض إعادة الإعمار المنظم للعراق، واستعادة السلام والأمن في البلاد والحفاظ عليهما، وتطوير المؤسسات السياسية والإدارية والاقتصادية في العراق”.

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