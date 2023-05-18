بريطانيا ترحب بخطوات التصدي للفساد بالعراق

2023/05/18 | 21:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني رحبت المملكة المتحدة، اليوم الخميس، بخطوات الحكومة العراقية في التصدي للفساد بالعراق، فيما وجهت رسالة إلى الأطراف الكردية.وقال المنسق السياسي البريطاني فيرغوس إيكرسلي، خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن العراق، […]

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