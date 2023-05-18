الطوارئ الامريكية على العراق نتيجة لبواعث قلق واشنطن على وجودها

2023/05/18 | 22:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قال الخبير القانوني علي التميمي، ان الاتفاقية الأولى بين العراق...

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