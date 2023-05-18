"مسيرة الأعلام" المثيرة للجدل تجذب آلاف الإسرائيليين إلى البلدة القديمة في القدس

2023/05/18 | 22:23 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدفق الآلاف من الإسرائيليين ملوحين بالأعلام الإسرائيلية إلى المدينة القديمة في القدس، الخميس، كجزء من مسيرة مثيرة للجدل تجري في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدًا في التوترات.

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