2023/05/18 | 22:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أفادت مدونة “إل سيسموغرافو” المختصة بشؤون الفاتيكان، بأن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فلاديمير زيلينسكي وافقا على استقبال مبعوثي البابا فرنسيس لبحث تسوية النزاع.وأشارت المدونة إلى أن هناك “اتفاقات أولية” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بوتين وزيلينسكي يوافقان على استقبال مبعوثي بابا الفاتيكان لإنهاء الحرب المركز الخبري الوطني.

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