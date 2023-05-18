2023/05/18 | 22:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني خاص/ المركز الخبري الوطني وجه وزير الدفاع ثابت العباسي ، اليوم الخميس، بتشكيل لجنة لجنة لتبديل لون الزي الرسمي للجيش العراقي.وقال العباسي في تصريح خاص لـ / المركز الخبري الوطني/،:”شكلنا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الدفاع يُشكل لجنة لتبديل لون الزي الرسمي للجيش العراقي المركز الخبري الوطني.

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