الأمن الوطني في ديالى يُطيح بأحد أخطر المطلوبين

2023/05/18 | 22:29 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلن جهاز الأمن الوطني في ديالى، الاطاحة بأحد أخطر المطلوبين من أفراد عصابة المتهم الموقوف (أحمد رومية).

وذكر الجهاز في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "استمراراً للجهود المبذولة في ملاحقة أفراد عصابة المجرم (أحمد رومية)، نفذت مفارز جهازالأمن الوطني في ديالى واجباً نوعياً أسفر عن إلقاء القبض على أحد أخطر المطلوبين والصادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (٤ / إرهاب) المدعو (حسن طلال محمد) وذلك لقيامه بأعمال إرهابية عديدة بحق المواطنين ومنتسبي الأجهزة الأمنية منها تنفيذ عمليات خطفوإغتيال وزرع للعبوات الناسفة".

واشار إلى أن "العملية جرت بعد توافر معلومات استخبارية عن مكان اختبائه في إحدى قرى محافظة ديالى ما أدى إلى اعتقاله بالتنسيقمع قوة من فرقة الرد السريع".

وبين انه "تمت إحالة المتهم إلى جهة الطلب وفق السياقات القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه".

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