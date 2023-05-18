2023/05/18 | 22:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الدفاع، ثابت العباسي، بتشكيل لجنة لتبديل لون الزي الرسمي للجيش العراقي مختلفاً بالخامة والنوعية وليس له "مثيل" في البلاد..



يتبع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الدفاع: شكلنا لجنة لتبديل لون الزي الرسمي للجيش العراقي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الدفاع: شكلنا لجنة لتبديل لون الزي الرسمي للجيش العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).