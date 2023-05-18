اعتقال اشخاص على سريع القناة

2023/05/18 | 22:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، باعتقال شخصين يقومان بتخزين قناني "المولتوف" في عدد من الاماكن في سريع القناة بينها دائرة حكومية، لتزويد المتظاهرين بها.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "القوات الامنية القت القبض على شخصين اثنين على سريع القناة يقومان بتخزين المولوتوف بغية تزويد المتظاهرين بها لغرض اعمال شغب".

واضاف أن "المواد المضبوطة تضمنت 5 قناني داخل غرفة مشغل مولد محطة مجاري نفق الثورة"، مبينة ان "المشغل كان احد المعتقلين".

وتشهد المناطق المحيطة بسريع القناة من بينها مدينة الصدر وكذلك ساحة التحرير تظاهرات منذ ايام، لمحاضري ملحق الرصافة الثالثة مطالبين بتضمين تثبيتهم على الملاك ضمن الموازنة.

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