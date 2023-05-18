شاهد بالفيديو.. تحسين الموسوي - خبير مائي بشأن أزمة الجفاف في العراق

2023/05/18 | 22:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: niNS0zabiZk

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