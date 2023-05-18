مدتها تصل لساعتين.. “تويتر بلو” تسمح لمشتركيها تحميل فيديوهات بحجم 8 غيغابايت

2023/05/18 | 22:56 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أطلق الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الخميس 18 مايو/أيار 2023، خبرًا سارًا لمشتركي العلامة الزرقاء الموثقة “تويتر بلو”.وقال إيلون ماسك، في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يمكن لمشتركي Twitter Blue Verified الآن تحميل مقاطع فيديو مدتها ساعتان (8 غيغابايت)!”.تغريدة ماسك تعني أنه أصبح بإمكان مشتركي “تويتر بلو” تحميل […]

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“تويتر بلو” تسمح لمشتركيها تحميل فيديوهات بحجم 8 غيغابايت أولاً على ايرث نيوز.

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