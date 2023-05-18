2023/05/18 | 22:56 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول WestJet Group إنها ألغت العديد من الرحلات الجوية استعدادًا للإضراب الذي يقوم به طيارو WestJet و Swoop.تقول الشركة إن اتخاذ هذه الخطوات يضمن أنها “يمكن أن تتجنب التخلي عن الطائرات في المواقع البعيدة دون دعم” وتخلق “تواصلًا استباقيًا مع الركاب والطاقم لتقليل احتمالية أن تتقطع بهم السبل”.تواصل مجموعة WestJet قولها إنها “توقف […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شركة WestJet تعلن عن إلغاء العديد من الرحلات الجوية شبكة القيقب الدولية.

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