"نتفليكس" تحل لغز اختفاء طفلة أميركية

2023/05/18 | 22:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتهى غموض استمر لخمس سنوات بعد العثور على طفلة مختفية في آشفيل بولاية نورث كارولينا، وذلك بعد التعرف عليها بسبب سلسة "ألغاز لم تُحل" المعروضة على منصة نتفليكس.

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