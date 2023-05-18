الأسد في القمة العربية بعد عزلة 11 عاماً

2023/05/18 | 22:57 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدة (أ ف ب) – وصل الرئيس السوري بشار الأسد مساء الخميس إلى السعودية للمشاركة في قمة جامعة الدول العربية المرتقبة الجمعة في جدّة، ليتوّج بذلك عودته إلى محيطه العربي بعد عزلة دامت أكثر من 11 عاماً على خلفية النزاع المستمر في بلاده.كانت قمة سرت في ليبيا عام 2010 آخر قمة حضرها الأسد قبل […]

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