الفتح يكشف ابرز أسباب وتداعيات تمديد الطوارئ الأمريكي في العراق

2023/05/18 | 23:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر القيادي في تحالف الفتح جبار عودة، الخميس، من مغبة سماح الحكومة العراقية برفع الوجود الأميركي العسكري بذريعة تمديد حالة الطوارئ للرئيس الأمريكي جو بايدن، مبينا ان الغرض من قرار بايدن هو إعادة احتلال بغداد مجددا.

وقال عودة في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان” قرار الرئيس الامريكي بايدن بتمديد حالة الطوارئ في العراق خطوة تعكس تخبط سياسة البيت الابيض ومحاولتها خلط الاوراق واعطاء صورة ضبابية عن مجريات الامن العراقي للراي العام الدولي”.

واضاف،ان” الاوضاع الداخلية في البلاد مستقرة وامنة وهناك انجازات تحدث في جذب الاستثمارات الاجنبية وعودة النازحين والاعمار”، مؤكدا بان” القرار جاء لـ 3 اسباب رئيسية هي محاولة التقليل من الانجازات الامنية التي تحققت بفضل تضحيات الحشد الشعبي وبقية التشكيلات الامنية بالاضافة الى انه محاولة لتنفيذ اجندة ما يجري التحضير لها كما انه محاولة ضغط لمنع الانفتاح الاجنبي والعربي “.

واشار الى ان” القرار يعكس رغبة امريكية بعدم الاستقرار في العراق والادعاء بان الاوضاع صعبة وهذا الامر مبيت من قبل البيت الأبيض لاحتلال بغداد مجددا”.

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