الجيل الجديد: تقارب الحزبين الكرديين يهدد بتعطيل انتخابات كردستان

2023/05/18 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

رأى عضو حراك الجيل الجديد، آرام محمد، الخميس، أن التقارب الأخير الذي حصل بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني "قد يؤدي لعدم إقامة انتخابات برلمان كردستان".

وقال محمد لـ(بغداد اليوم)، إنه "من المعروف أن الحزبين الكرديين قد تراجعت شعبيتهما بشكل كبير جداً" على حد قوله.

وأضاف، أن "الحزيبين يريدان تأجيل الانتخابات في الوقت الحالي، وهذا الأمر خطير وتجاوز على الشرعية، كون العمر الافتراضي للبرلمان وحكومة الإقليم قد انتهى، وبالتالي يجب احترام الديمقراطية، وإقامة الانتخابات بموعدها المحدد".

يشار الى انه وبعد أشهر من الخلافات والحملات السياسية والإعلامية الحادة بين الحزبين الكرديين الرئيسيين الديمقراطي والاتحاد الوطني، التي وصلت لحد تعليق نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد الطالباني ووزراء الاتحاد الوطني مشاركتهم في اجتماعات حكومة الإقليم، التي يرأسها مسرور البارزاني عن الحزب الديمقراطي الكردستاني .

اجتمع في 9 آيار الجاري، رئيس حكومة الإقليم ونائبه في أربيل، في خطوة ستسهم وفق المراقبين في طي صفحة التوتر والخلاف التي كادت تصل لحد القطيعة التامة، والحديث عن عودة شبح الاقتتال الداخلي وتشكيل حكومتين في الإقليم .

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