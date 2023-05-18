بيان للتربية بشأن الامتحانات

2023/05/18 | 23:23 - المصدر: بغداد اليوم

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مع قرب إنطلاق الامتحانات العامة....





التربية : إستنفار الجهود لإنجاح العملية الامتحانية بالاشراف المباشر في الديوانية

عملاً بتوصيات وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري ،إستنفرت وزارة التربية / المديرية العامة للتقويم والامتحانات أقصى جهودها إستعداداً لإنطلاق الإمتحانات العامة للصف السادس الابتدائي يوم الأحد المقبل في مدارس العراق كافة ، من خلال الزيارات الميدانية المكثفة للمديريات العامة للتربية و متابعة مجريات العملية الإمتحانية عن كثب .

و أفاد المكتب الإعلامي في الوزارة : ان مدير عام التقويم والإمتحانات شاكر نعمة عبد عون ، تفقد مديرية تربية الديوانية و التقى اللجنة الامتحانية فيها ، اليوم و إطلع على آخر المستجدات الخاصة بالإمتحانات وما تحتاجه من مستلزمات لوجستية داخل المراكز ، مؤكداً على ان الوزارة جهزت المديريات بالاحتياجات الخاصة بالامتحانات ضماناً لراحة التلاميذ و انسيابية الأداء الامتحاني دون معوقات تذكر ، متمنياً الموفقية والنجاح لتلاميذنا الأعزاء .

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